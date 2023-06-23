Bursa il Orman Bölge Müdürlüğü, 30 Haziran ile 30 Eylül tarihleri arasında orman, mesire, piknik alanlarında ateş yakılmasının yasak olduğunu açıkladı.

Bursa il Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu cümlelere yer verildi;

"Yangınları Söndürme ve Mücadele Komisyonu tarafından tescilli orman parkı, piknik veya mesire alanlarında 30 Haziran - 30 Eylül tarihleri arasında, akşam saat 20.00 ile ertesi sabah saat 08.00’a kadar mangal, semaver ve çeşitli sebeplerle kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır. Ayrıca orman içinde ATV, UTV, motosiklet kullanmak, motorlu vasıtalarla sportif faaliyetler yapmak, çadırlı kamp yapmak, dilek feneri, meşale, havai fişek kullanmak, bahçe temizliği için ateş yakmak, anız yakmak ve her türlü kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında suç niteliğine göre 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre adli ve idari işlem yapılmasına karar verilmiştir."