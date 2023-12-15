Bursa'nın öncü otomotiv devi Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, 27 Aralık'tan itibaren 14 Ocak'a kadar olan süre zarfında üretime ara vereceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı resmi açıklama ile duyurdu.

İşçi ve işveren sendikaları arasında devam eden toplu sözleşme pazarlıkları esnasında alınan bu karar, şirketin Bursa Fabrikası'nda gerçekleştirilecek yılsonu envanter sayımı ve planlı bakım çalışmalarından kaynaklanıyor. Yapılan açıklamada, üretim hatlarında gerçekleştirilecek planlı bakım çalışmaları ve envanter sayımı nedeniyle, 27 Aralık 2023 tarihinden itibaren 14 Ocak 2024 tarihine kadar geçici bir üretim arasına girileceği belirtildi.

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Şirketimiz Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım çalışmaları sebebi ile 27 Aralık 2023 - 14 Ocak 2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 15 Ocak 2024 Pazartesi günü üretime başlayacaktır" denildi.