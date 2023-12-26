Bursa merkezli otomotiv devi Oyak Renault, 8 Ocak tarihine kadar belirli bölümlerde üretime ara verme kararı aldığını açıkladı.

Oyak Renault yönetimi, üretim faaliyetlerinin 27 Aralık ile 8 Ocak tarihleri arasında durdurulacağını duyurarak, işçiler arasında sözleşme sürecine yönelik bir hazırlık olup olmadığı sorularını gündeme getirdi.

Renault işçileri, daha önceki üretim durmalarının gerekçelerinin açıklandığını belirtirken, bu sefer ise sadece duruşun tarihine dair bilgi verildiğini ifade ettiler. Bu hafta asgari ücretin açıklanması beklendiği ve ardından sözleşme detaylarının netleşeceği düşünüldüğünde, işçiler, kötü bir sözleşme durumunda fabrikada olası tepkileri önlemek amacıyla bu kararın alındığını düşündüklerini ifade ettiler.