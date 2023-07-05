Bursa sahillerinde Haziran ayında yapılan tahlillerin ikinci tur sonuçları açıklandı. 24 plajı bulunan Bursa’daki 8 plajın su kalitesi iyi, 9’u orta, 7’si ise kötü olarak belirlendi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nün açıkladığı tahlil sonuçlarına göre Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi’ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kamplarda yapılan Haziran ayı ikinci tur ölçümlerinde, 24 plajdan 8 plajda su kalitesinin iyi, 9 plajda orta, 7 plajda ise kötü olduğu belirlendi. Deniz suyu ölçüm sonuçlarına göre, Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Gemlik’te 8, Mudanya’da 9 ve Karacabey’de 3, İznik Gölü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajda tespitler yapıldı.

Bu çerçevede 100 mililitrede bulunan bakteri sayısının ’kılavuz ve zorunlu değerler’ olarak dikkate alındığı ölçümlerde parametrelerinin, 8 plajda kılavuz değerlerin altında, 9 plajda kılavuz değerle zorunlu değerlerin arasında, 7 plajda ise zorunlu değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi.

Toplam sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa, "İyi kalitede su (girilebilir)", kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa, "orta kalitede su (girilebilir)", zorunlu değerlerin üzerindeyse, "kötü kalitede su (girilemez)" değerlendirmesinin gerçekleştirildiği ölçümlerde Bursa’nın "iyi, orta ve kötü kalite" deniz suyuna sahip sahil ve plajlar şöyle sıralandı:

"Gemlik, iyi kalitede suya sahip plajı, Gemsaz Halk Plajı, Orta kalitede suya sahip plajları, Narlı Halk Plajı, Karacaali Gençlik Kampı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Kadınlar Plajı. Kötü kalitede suya sahip plajları, Büyükkumla Halk Plajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Küçükkumla Halk Plajı, Hasanağa Kadınlar Plajı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Kumsaz Halk Plajı. Mudanya, iyi kalitede suya sahip plajları, Altıntaş Halk Plajı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Eşkel Halk Plajı. Orta kalitede suya sahip plajları, Burgaz Halk Plajı, Coşkunöz Halk Plajı, Kumyaka Halk Plajı ve Zeytinbağı Halk Plajı. Kötü kalitede suya sahip plajları, Burgaz Altınkum Halk Plajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Eğerce Halk Plajı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Mesudiye Halk Plajı. Karacabey iyi kalitede suya sahip plajları, Yeniköy Halk Plajı, Malkara Halk Plajı ve Kurşunlu Halk Plajı. İznik ve Orhangazi iyi kalitede suya sahip plajları, İnciraltı mevki Halk Plajı ve Darka Tatil Köyü. Orta kalitede suya sahip plajları, Göllüce Halk Plajı ve Orhangazi Halk Plajı."