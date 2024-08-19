Türkiye’nin önemli tarım şehirlerinden biri olan Bursa’da bilinçsiz tarımsal sulama, yüksek miktarda su kayıplarına sebep oluyor. Bursa’nın su kaynakları alarm veriyor.Kurak geçen kış mevsiminin ardından aşırı sıcaklarla mücadele etmeye başlayan Türkiye susuzluktan da nasibini aldı. Birçok göl ve akarsu, yerini çatlamış topraklara bıraktı.

GÖLBAŞI BARAJI ALARM VERİYOR

Bursa’da da bu süreçte birçok göl ve akarsu kuruma noktasına geldi. Yağışlardaki ani düşüş ve aşırı sıcakların yanı sıra bilinçsiz tarımsal sulama da kuraklıkta etkili oldu. Bursa’da başta Gölbaşı Barajı olmak üzere birçok göl ve akarsu alarm vermeye başladı.

Yaz aylarında Bursa’nın Gürsu ve Kestel bölgesindeki köylerin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Gölbaşı Barajı ve bölgedeki birçok akarsu kuruma noktasına geldi. Suları oldukça azalan baraj ve akarsulardaki su miktarlarındaki önemli değişimin sebebi, bilinçsiz tarımsal sulama olarak gösteriliyor.

BİLİNÇSİZ KULLANIM EN BÜYÜK ETKEN

Çiftçilerin hortum ve mazot masraflarını azaltmak için salma sulamayı tercih ettiklerini kaydeden uzmanlar, bu tip sulamada suyun yüzde 60’ından fazlasının boşa gittiğini, en makul sulamanın damlama sistemi olduğunu kaydediyor.

Tarım bölgelerindeki su kaynaklarının düzenli olarak Devlet Su İşleri veya ilgili kurumlar tarafından denetlenmesi gerektiğini kaydeden uzmanlar, tarımsal sulamada bilinç oluşturmak üzere köylerde seminer verilmesini ve Türkiye’nin gelecekte yaşayabileceği muhtemel su sorunları konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

KURAKLIĞA SEBEP OLABİLİR

Sulama işlemine kartlı sistem getirilmesi ve çiftçinin kullandığı su miktarı oranında ücret ödemesinin, su kaybının önüne geçebileceğini belirten uzmanlar, kaynakların yanlış kullanılmasının ileriki yıllarda kuraklığa sebep olabileceğini vurguluyor.