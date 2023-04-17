Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği; tekstil atık sularının, su yosunu, alg ve şekerpancarı küspesinden elde edilecekbiyobozunurmalzemeler ile arıtılması projesiTÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın tekstil atık suyu sorununa doğal yollardan çözüm önerisi de getiren projeyi; Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Kimya Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri Dilara Doğancı, Deren Öner ve Tuğçe Selvi hazırladı.

MDBF Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Derya Ünlü’nün danışmanlığını yaptığı proje, tekstil atık suyu arıtımında önemli bir alternatif olacak.TÜBİTAK 2209-A desteği alan proje ile sanayide kullanılan ve tekstil atık sularında sıkça rastlanan, metilen mavisi boyasını içeren atık su, geri kazanılacak. Yeni bir yöntem geliştirdiklerini aktaran Doç. Dr. Derya Ünlü proje ile yerli, milli ve doğal bir malzeme elde edeceklerine vurgu yaptı.

SU KAYNAKLARI HIZLI BİR ŞEKİLDE YOK OLUYOR

21. yüzyılda dünya nüfusunun üç kat artmasına karşılık su kaynaklarının kullanımının altı kat arttığını ifade eden Doç. Dr. Ünlü sınırlı olan su kaynaklarının endüstrileşme ve hızlı kentleşme sonucu hızla ve kontrolsüz bir şekilde tüketildiğini dile getirdi.

Suların bir kısmının da kirletilerek kullanılamaz hale getirildiği ifadelerini kullandı. Su kaynaklarının azalması ve var olan kaynakların kirlenmesi şeklinde karşımıza çıkan bu tehdit nedeni ile hayat kaynağımız olan suyun etkin kullanımının önem kazandığını vurgulayan Ünlü, bu noktada da suyun ve enerjinin büyük bir bölümünün kullanıldığı endüstriyel işletmelerdeki su tasarrufunun oldukça önemli hale geldiğini dile getirdi.

TAMAMEN DOĞAL YENİLİKÇİ BİR MALZEME GELİŞTİRİLDİ

Bursa’nın önemli bir tekstil merkezi olması, tekstil sektörünün en önemli çevre problemlerinden olan boyar maddeli atık sular ile Bursa’yı karşı karşıya bırakmaktadır diyen Doç. Dr. Derya Ünlü sözlerine şöyle devam etti: Su kaynaklarımızın tükenmesi, susuzluk problemi ile karşı karşıya kalmamız, özellikle sanayide açığa çıkan atık suların arıtılarak proseste yeniden kullanımını zorunlu kılıyor. İklim değişikliğinin yanında suyun kontrolsüz tüketimi su kıtlığının en büyük nedenlerinden biri. Tekstil endüstrisi bir ton ürün başına tipik olarak 200-350 m3 atık su üretiyor. Bu atık suların arıtılarak prosese yeniden kazandırılması büyük önem taşıyor. Suların arıtılmasında da çevre dostu proseslerin kullanılması oldukça önemlidir. Bu amaçla biyotemelli bir adsorbent geliştirilerek boyar maddelerin giderilmesini planladık. Su yosunları ve alglerden elde edilen biyobozunur polimer sodyum aljinat ve ülkemizin önemli atıklarından biri olan şeker pancarı küspesi kullanılarak biyoadsorbent sentezlenecek. Böylece yenilikçi bir malzeme geliştirilmiş olacak.