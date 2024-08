Bursa’da Girişimci Üreten Kadınlar Derneği tarafından düzenlenen alışveriş şenliğinde 100 kadın el emeğiyle yaptıkları ürünlerini sergiledi. Kadınların hem sosyalleştiği hem de ev ekonomisine katkı sağladığı şenlik rağbet gördü.

Bursa’da Girişimci Üreten Kadınlar Derneği yaklaşık 100 üyesiyle Hüdavendigar Kent Parkı’nda alışveriş şenliği organize etti. Kendi el emekleriyle sanatını konuşturan kadınlar, bin bir çeşit ürün yelpazesiyle tezgahları süsledi. Kadın girişimini desteklemek, sosyalleşmesini ve ev ekonomisine katkı sağlamak maksadıyla yapılan şenlik, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

“Organizasyonu her ay devam ettirmek istiyoruz”

İlk kez yapılan organizasyonun rağbet gördüğünü destek verilmesi takdirde her ay düzenli olarak devam etmek istediklerini ifade eden İznik Üreten Kadın Girişimci İşletme Kooperatifi Kurucu Başkanı Havva Çandar, “Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Bursa Girişimci Üreten Kadınlar Derneği’nden 100 üretici kadının kendi üretimi olan ürünleri, buraya getirip pazarladıkları bir alışveriş şenliği gerçekleştiriyoruz. Şenliğimizin maksadı burada iş hayatı olmayan kadınlarımızın istihdamını ve kendi evlerinde ürettikleri ürünlerin onlara ekonomi olarak dönmesini sağlamak. Ayrıca burada bir başka önemli olan şey kadınlarımızın aile içi ekonomisine destek vererek kendilerini daha mutlu hissediyor. Bizler kadınlarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Biz ürettiğimiz ürünlerin artık piyasalarda yer almasını istiyoruz. Ürün yelpazemizde her şey mevcut. 100 kadınımızın 100 farklı çeşit ürünü burada alıcılarla buluşuyor. Ben kadınlarımızla gurur duyuyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi bizlere çok büyük destek sağlıyor. Eğer her ay onlardan izin alabilirsek kadın üreticilerimizin bizlere hep emsal gösterdiği Beypazarı’nı buraya getirebiliriz. Biraz daha fazla yerimiz olsaydı belki de 2 katı katılımla burada hizmet verecektik” şeklinde konuştu.

“Kadın üyelerimiz adına çok mutlu olduk”

Bursa Girişimci Üreten Kadınlar Derneği Kurucu Başkanı Nazife Erdil, “Bursa’nın en büyük parklarından biri olan Mihraplı Kent Parkı’nda derneğim ve üyelerimiz adına çok mutlu olduk. Çünkü burası potansiyel olarak çok kalabalık bir park. Katılımcı üyelerimiz de burada bulunmaktan çok memnunlar, kendileri evlerine ekonomik olarak destek olmak isteyen kadınlar” dedi.