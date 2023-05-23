Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yeni göreve başlayan ve gerçeği aratmayan tatbikatların da yer aldığı 240 saatlik işbaşı eğitimini tamamlayan 82 itfaiye eri göreve başladı. Bursa’nın yeni alev savaşçılarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her geçen gün büyüyen Bursa’nın ihtiyaçları doğrultusunda itfaiye teşkilatına da sürekli takviyeler yaptıklarını belirterek, yeni itfaiye erlerine görevlerinde başarılar diledi.

Vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından belediyelerin en hayati önem taşıyan hizmet alanını oluşturan itfaiye, yaptığı hizmetlerle Bursalılara güven vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ekip ve ekipman anlamında ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güçlenen İtfaiye Daire Başkanlığı, bünyesine 82 yeni itfaiye eri daha kattı. Yılda ortalama 9 bini yangın, 19 bin olaya müdahale eden İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, yeni personele yönelik 240 saatlik işbaşı eğitimi başarıyla tamamlandı. Teorik ve uygulamalı olarak yapılan eğitimde, fiziki dayanıklılık testine tabi tutulan ve hünerlerini gösteren yeni itfaiye erleri, sahada karşılaşabilecekleri olayları da bire bir uygulamalı olarak gördü.

Bu iş yürek işi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından, aday memurların yetiştirilmesine yönelik düzenlenen oryantasyon eğitiminde yeni itfaiye erleri ile bir araya geldi. Mevcut 28 itfaiye istasyonunun yeni itfaiye erleri ile daha da güçleneceğini belirten Başkan Aktaş, “Küçük çocuklara sorsanız, hiçbiri ‘ben belediyede emlak istimlakte çalışacağım’ demez. Belediye ile ilgili sorsanız çoğu ‘itfaiyeci olacağım’ der. Çünkü gerçekten çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Bu iş yürek işi ve sahada yapılıyor. Her ne kadar eğitiminiz tam olsa da yere, zamana, duruma, şartlara ve havaya göre müdahale şekilleri değişebiliyor. Ben birinizin bile burnu kanamadan bu süreci tamamlamanızı diliyorum. Kullandığınız araç, makine, ekipman hepsi sizlere emanet. Bu emanete de sahip çıkmanızı bekliyoruz. Hepinize hayırlı görevler” dedi.

Programın sonunda eğitimi birinci olarak tamamlayan Oğuzhan Kıvrak, ikinci tamamlayan Hüseyin Batuhan Küçük ve üçüncü tamamlayan Furkan Gümüşoluk’a plaket verildi.