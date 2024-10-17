Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde cadde ve sokaklardaki asfalt sorunu için Nilüfer Belediyesi harekete geçti.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde Muhtar Halil Özçoban'ın talepleri doğrultusunda asfaltlanmayan cadde ve sokaklarla ilgili Nilüfer Belediyesi harekete geçti.

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki asfalt sorununun çözümü için, mahallede çalışma başlattı.

Toz toprak içinde kalan yollar, belediye ekiplerinin çalışmalarıyla asfaltlandı.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri de bulvar ile caddelerde tretuvar, bisiklet yollarının yapımına devam ediyor.

Asfalt çalışmalarını takip eden Muhtar Halil Özçoban ve azası Ahmet Altuner, emeği geçenlere teşekkür ederek, yeni kurulan bir mahalle olduukları için daha çok sorunlarının olduğunu ve mahalleliden gelen talepler doğrultusunda bu sorunların çözümü için çalıştıklarını belirttiler.