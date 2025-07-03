Sosyal medyada paylaşıma sokulan bazı fotoğraflar Bursa’nın arapsaçına dönen yollarını gözler önüne serdi. Bursa merkezde A noktasından B noktasına navigasyon yardımıyla giden sürücü gördüğü manzara karşısında adeta şoke oldu.

Murat124800 adlı bir X kullanıcısı Bursa’da karşılaştığı manzarayı takipçileri ile paylaştı.

“İddia ediyorum Türkiye'nin en saçma yolları Bursa'da. Bunlardan daha saçması olamaz” diyerek paylaştığı navigasyon görüntülerinde Bursa’nın anlam verilemeyen yol güzergahları gözüküyor.

Paylaşım kısa sürede dikkatleri üzerine çekerken, bazı vatandaşların yorumlarda destek verdiği de görüldü.

Kaynak: HABER MERKEZİ