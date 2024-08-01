Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür AŞ’nin cam ve seramik atölyesinde üretilen ürünler, 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 25. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’ne 75 ülkeden bin 200 kültür ve sanat elçisi katıldı. Festival kapsamında açılan el sanatları sergisinde, Bursa Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm A.Ş.’nin cam seramik ürünleri festivale katılanlardan tam not aldı. Festivalde Bursa Kültür A.Ş.’nin standında sergilenen cam seramik ürünler, özgün tasarımları ve zarif işçilikleriyle dikkat çekti. Ziyaretçiler, el emeği göz nuru bu eserleri yakından inceleme fırsatı bulurken, birçok kişi ürünleri satın alarak hem sanatçılara destek oldu hem de kendilerine özel bir hatıra edinmiş oldu.

Festival süresince düzenlenen atölye çalışmaları ve canlı performanslar, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Ziyaretçiler, el sanatlarının inceliklerini ustalarından öğrenme fırsatı buldu. Katılımcılar, düzenlenen atölyelerde kendi elleriyle küçük eserler üretmenin keyfini çıkardı.