Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan ‘Bursa Gastronomi Festivali’, 13-14-15 Eylül tarihlerinde kentin sahip olduğu zengin mutfak kültürünü Bursalılarla buluşturacak. Pek çok yeniliğin de yer alacağı festivalde, ‘Bursa üreten kadınlar sokağı’ da oluşturularak üreten kadınların coğrafi işaretli ürünleri de sergilenecek.BURSA (İGFA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 13-14-15 Eylül tarihlerinde Merinos Parkı’nda düzenlenecek olan 3. Bursa Gastronomi Festivali’nin heyecanı tüm kenti sardı. Bir yandan Gastronomi Tırı 17 ilçeyi gezerek Bursa’nın kendine özgü lezzetleri tanıtılırken, bir yandan da festivalin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Pek çok yeniliğin Bursalılarla buluşturacağı festivalde, üretim ve satış yapma kapasitesini elde etmiş kadın kuruluşlarını desteklemek amacıyla ‘Bursa üreten kadınlar sokağı’ da oluşturulacak. Festival öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 41 kadın kuruluşu arasında düzenlenen törenle sözleşme imzalandı. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in eşi Seden Bozbey, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız, Kültür AŞ Genel Müdürü Yankı İçöz, belediye bürokratları, kadın dernekleri ve kooperatiflerinin üyeleri katıldı. TEMA, ‘DAMAĞIMDAKİ BURSA’ 13-14-15 Eylül günlerinde gerçekleştirilecek ve Bursa’nın özgün lezzetlerinin tanıtılacağı 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali’nde, pek çok yeniliği Bursalılarla buluşturacaklarını söyleyen Seden Bozbey, Bursa’nın köklü tarihi, zengin kültürel mirası, yemyeşil doğası, sanayisi ve tarımı ile olduğu kadar kendine has mutfağıyla da haklı bir üne sahip olduğunu hatırlattı. ‘Damağımdaki Bursa’ temalı bu yılki festivalle, Bursa’nın eşsiz lezzetlerinin, topraktan sofraya kadar olan yolculuğuna da tanıklık edeceklerini söyleyen Bozbey, “Üreten kadınların coğrafi işaretli ürünlerini, unutulmaya yüz tutmuş Bursa mutfağı ürünlerini ve Bursalılık kültürünü sergileyecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa’mızı karış karış dolaşan gastronomi tırımız ile geleneksel lezzetlerimizi hemşerilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu yıl uluslararası düzeyde planlanan 3. Bursa Gastronomi Festivali’nde, yurt dışından ünlü şeflerimiz ve yabancı kardeş şehirlerimiz de yer alacak” dedi.

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ” Üretimde, sosyal yaşamda ve ev içi emekte çok büyük payı olan kadınların desteklenmesini ve güçlenmesini, önemsediklerini belirten Bozbey, “Kadın dernekleri ve kooperatiflerinin ortaya koydukları işleri sonuna kadar destekliyoruz. Bundan sonra da iş hayatında var olmanız, ekonomik özgürlüğünüzü kazanmanız için gerekli olan her türlü desteği vermeye hazırız. Kooperatiflerin, özellikle kadınların üretkenliği ve iş gücüne dâhil olmasında ne kadar değerli olduğunun da bilincindeyiz. Bursa hepimizin. Biz bu kenti, kendi ürettiği kaynaklarla hep beraber yöneteceğiz. 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali’nde, ‘Bursa Üreten Kadınlar Sokağı’nda’ sizlerin emeklerini görmek mutluluk verici olacak. Ürünlerinizi en uygun koşullarda sergileyebilmeniz için gerekli olan her tür desteği sağlayacağız. Bugün bunun sözünü vermek için buradayız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür oluşumları sonuna kadar destekliyoruz. Festivalimizde, üretim ve satış yapma kapasitesini elde etmiş kadın kuruluşlarını desteklemek amacıyla üretim ve satış izin belgesi olan 41 kadın kuruluşu ile festivale katılım sözleşmesini imzalayacağız. Festivalde, Bursa’mızın yerel ve özel lezzetleri ile ürünlerini yaşatan kadınlar olarak hepinize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, kadın güçlü olunca çocuğu güçlü olacağını, çocuk güçlü olunca toplumun güçlü olacağını söyledi. Kadınların toplumun her alanında güçlü olması gerektiğini belirten Mehmet Yıldız, “Yöneticiler, kadını toplumun her alanında eşit ve adil desteklemek zorunda. Bursa’daki üreten kadın derneklerini, emeklerinin karşılığını bulduğu, sosyalleştiği ortamı oluşturabilirsek daha güçlü bir toplumda yaşayabiliriz. Kadın demek nezaket, paylaşım ve huzur demek. Kadın demek güzellik ve mutluluk demektir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in liderliği ve vizyonunda Seden hanım ile ekip arkadaşlarımızın çabasıyla çok güzel bir etkinlikte buluşacağız. Bursa gülümseyecekse siz üreten kadınlar sayesinde gülümseyecek. Emeklerinizden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi ile kadın dernekleri ve kooperatifler arasında protokol sözleşmesi imzalandı. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.