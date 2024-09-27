TFF 3. Lig’de ikinci iç saha maçına pazar günü çıkacak olan Bursaspor’u taraftarı yalnız bırakmayacak. 3 saat içerisinde 40 bin biletin satıldığı 43 bin kapasiteli Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı’nda boş koltuğun kalması beklenmiyor.

2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonu olan Türkiye’nin köklü takımlarından Bursaspor’u taraftarı da yalnız bırakmıyor. Yeşil-beyazlıların, pazar günü saat 19.00’da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı’nda oynayacağı Muş 1984 Muşspor maçı için 3 saatte 40 bin bilet satıldı.

Bursaspor’un 15 Eylül tarihinde oynanan Tokat Belediye Plevne Spor ile evinde oynadığı karşılaşmayı 41 bin 300 taraftar takip ederek, 3. Lig’de seyirci rekorunu kırmıştı.