TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor, sahasında Amedspor'u 2-1 mağlup etti. Yaşanan olayların damga vurduğu mücadelenin ilk yarısında maç, atılan yabancı maddeler nedeniyle sık sık durdu. Tribünde açılan pankartlar dikkat çekerken, konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamada bulundu.

Yoğun güvenlik önlemleri altında oynanan ve özellikle ilk yarısında sahaya yabancı maddelerin yağdığı maçta Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri, 28. dakikada Çağatay Yılmaz ile 81. dakikada Cenk Şahin kaydetti. Amedspor'un tek golü ise 89. dakikada Gürkan Öztürk'ten geldi.