TFF 2. Lig’de Bursaspor’un sahasında Ankaraspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet, 200 TL olarak belirlendi.

TFF 2. Lig ekibi Bursaspor’un sahasında Ankaraspor ile yapacağı maçın biletleri bugün itibariyle satılmaya başlandı. Bilet satış duyurusu ve bilgilendirmesi Bursaspor resmi internet hesabından yapıldı. 10 Eylül Pazar günü saat 16.30’da oynanacak mücadelenin bilet fiyatları ise şu şekilde oluştu:

Güney Kale Arkası Tribünü: 200 TL, Doğu Üst Tribünü: 300 TL,Doğu Alt Tribünü: 400 TL, VIP Tribünü: 700 TL, Batı Alt Tribünü: 800 TL, 1963 Tribünü: 1.000 TL.