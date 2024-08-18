Bursaspor, Bolu kampının son gününde Küçükçekmece Sinopspor’la antrenman maçı yaptı. Yeşil-beyazlı takım sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Yeni sezonda TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor, ikinci etap kamp çalışmaları için bulunduğu Bolu’da Küçükçekmece Sinopspor’la antrenman maçı yaptı. Yeşil-beyazlı takım sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Bursaspor’da antrenman maçında görev alan futbolcular şu şekilde: Zekeriya Topayan, Hamza Baran Arıkan (70’ Eren Tunalı), Tahacan Velioğlu, Furkan Saki (46’ Emir Kayacık), Bilal Güney (70’ Abdullah Tazgel), Musa Çağıran (46’ Furkan Özyapı), Barış Dalkıran, Kerem Dede (46’ Mücahit Can Akçay), Hamza Gür, Bora Yılmaz (74’ Enes Çalışkan), Sedat Cengiz. Bursaspor antrenman maçıyla birlikte ikinci etap Bolu kamp çalışmalarını tamamladı.