Türk futbolunun köklü çınarı Bursaspor, Atış Grup ile güçlerini birleştiriyor.

Bursaspor ve Atış Grup, 2024-2025 sezonu için göğüs sponsorluğu anlaşmasına imza attı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenen tanıtım toplantısına, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Bursaspor İkinci Başkanı Emir Çokçağlayan, Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, Yönetim Kurulu üyeleri; Yavuz Büber, Mesut Yılmaz ve Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Testicioğlu katıldı.

İlk olarak söz alan Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, şu ifadeleri kullandı: “Bildiğiniz gibi göreve geldiğimiz üç aylık sürede, yoğun mücadeleler neticesinde öncelikle transfer tahtasının açılması, akabinde ağırlıklı olarak üst liglerden yapılan transferler, yeni teknik heyetimizin kurulması, altyapıdaki yeni yapılanma sürecimiz, Yanındayım kampanyamız, sponsorluk anlaşmaları, kalıcı gelir projelerimiz, stadyum ve diğer alanlarda başladığımız fiziki mekan iyileştirmeleri derken yoğun bir mesai sürecini geride bıraktık. İdari, mali ve sportif alanda yaptığımız bu yatırımlar devam ederken, artık sezonun yarın başlayacak olmasıyla Bursaspor’umuz için ait olduğumuz yere yolculuğumuz emin adımlarla başlayacak. Bugün bu toplantıyı gerçekleştirme amacımız, 2024-2025 sezonu A takımımızın ve altyapı takımlarımızın forma göğüs sponsorluğu tanıtımıdır. Bursalılar olarak yakından tanıdığımız Atış Grup, sadece yaptığı kaliteli ticari projelerle değil, sosyal sorumluluk ve spora destek projelerinde de her zaman var olmuştur. Bu vesileyle, başta Atış Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüsamettin Atış, Atış Grup CEO’su Sayın Ahmet Atış ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Metin Atış olmak üzere, tüm Atış Grup ailesine teşekkür etmek istiyorum. Ülkece ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğimiz bu süreçte, Atış Grubun göğüs sponsorluğunu üstlenmesinin yanı sıra sayın Ahmet Atış beyin de bireysel olarak Yanındayım kampanyamıza verdiği büyük destek, yeniden diriliş meşalesini yaktığımız bu dönemde çok anlamlıdır. Ben, bu anlaşmanın hem Bursaspor’umuz hem de değerli Atış Grup ailesi için hayırlı, bereketli olmasını ve uzun yıllar devam etmesini diliyorum" dedi.

Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış ise, “Biz Atış Grup olarak bu şehirde doğduk, bu şehirde büyüdük, gücümüzü de ilhamımızı da bu şehirden alıyoruz. Biliyoruz ki Bursaspor beş amatör kulübün bir araya gelmesiyle oluşmuş bir futbol kulübü yani bir güçler birliği. Temelinde omuzdaşlık ve birlik olguları var. 2010 yılındaki şampiyonluğun temelindeki unsurlardan biri de buydu. Şehir olarak omuz omuza vermek, bir olmaktı. Atış Grup olarak bu şehrin en büyük markalarından biriyiz. Birlikte büyüdüğümüz bu şehre olan bağımızı, spordan, kültür-sanata, sosyal projelerden, eğitime kadar yaşamın her alanına verdiğimiz desteklerle güçlendiriyoruz. Motor sporlarından, paralimpik sporlara kadar uzanan geniş bir yelpazede, spora her zaman destek veriyoruz. Verdiğimiz desteklerle şehrimizin en uzun soluklu organizasyonlarından olan Yeşil Bursa Rallisi devam edebilmesi için katkı sağlarken, şehir festivallerine ve sanata destek veriyoruz. Atış Vakfı aracılığıyla ise sosyal sorumluluk projelerine imza atıyoruz. Bugün de şehrimizin en önemli markalarından Bursaspor ile yapacağımız forma sponsorluğunun heyecanını yaşıyoruz. Arkasında olduğumuz her işi istikrar ve başarıyla taçlandırmanın güveniyle bu işe soyunduk. Bursaspor yeni bir döneme giriyor. Uzun süredir kapalı olan transfer tahtamız açıldı, yeni ve iddialı bir başkan olan Enes Çelik ile kolları sıvadık ve Atış olarak tüm gücümüzü bu ivmenin arkasına koyuyoruz. İnanıyoruz ki bu şehir yeniden süper lig şampiyonluğu kutlamaları yapacak. Bu kutlamalarda formamızın göğsünde Bursalı bir marka olan Atış yazıyor olacak ve biz de gurur duyacağız hem takımımızla hem desteğimizle hem şehrimizle. Uzun vadedeki sonucu şampiyonluk olacak bu göğüs sponsorluğu anlaşması, spora, şehrimize ve Bursaspor’a hayırlı olsun. Tüm Bursalılara diyoruz ki, ’Göğsünü gere gere Bursaspor de’ diye konuştu.

Öte yandan Atış Grup tarafından üstlenen göğüs sponsorluğunun yanı sıra Bursaspor’a destek amacıyla sürdürülen “Yanındayım Kampanyası”na da Atış Grup CEO’su Ahmet Atış da bireysel olarak önemli bir katkıda bulundu.

Konuşmaların ardından Bursaspor kaptanları Ahmet İlhan Özek ve Muhammet Demir’in katılımıyla günün anısına fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.