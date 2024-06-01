Bursaspor Başkanı Enes Çelik, kulübün 61. kuruluş yıl dönümünüyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Bursaspor’umuz son yıllarda yaşadığı sıkıntılara rağmen hiçbir zaman büyüklüğünü kaybetmemiş ve kaybetmeyecektir” dedi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesabından şu mesajı yayımladı: “1 Haziran 1963’te kurulan Bursaspor’umuz bugün 61 yaşında. Bursamızın en önemli değerlerinden biri olan, ülkemiz futbolunun vazgeçilmezlerinden Bursaspor’umuz, kuruluşundan bu yana elde ettiği başarılarla her zaman hafızalarda yer almıştır. Nasıl altın çamura düşmekle değerini yitirmezse Bursaspor’umuz da son yıllarda yaşadığı sıkıntılara rağmen hiçbir zaman büyüklüğünü kaybetmemiş ve kaybetmeyecektir. Bu vesileyle tüm camiamızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, diriliş ateşini yaktığımız bu sürecin kısa süre içinde şampiyonluklarla taçlanmasını temenni ediyorum.”