Bursaspor Basketbol’da Olağan İdari ve Mali Genel Kurul, Barış Spor Salonu’da gerçekleşti. Başkan Sezer Sezgin, yeni Genel Menajerlerini 6 ya da 7 Temmuz’da açıklayacaklarını söyledi. Mali Asbaşkan Yalçın Canbaz ise kulübün borcunun olmadığını, 7 milyon 900 bin TL gelir elde ettiklerini söyledi.

Bursaspor Basketbol’da Olağan İdari ve Mali Genel Kurul gerçekleşti. 31 Mayıs’ta çoğunluk sağlanamaması sebebiyle bugün çoğunluk aranmadan yapılan toplantı Barış Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Başkan Sezer Sezgin ve Mali Asbaşkan Yalçın Canbaz açıklamalarda bulundu. Canbaz, sponsor konusunda alternatif planları olduğunu ifade ederek, "Basketbol, futbol başına düşük bütçelerle ilerliyor. Galibiyet başına 45 bin TL para alıyoruz. 3,5 milyon TL federasyon gelirimiz var. Yediğimiz cezalar çıkınca 1,5 milyon TL gelirimiz oldu. Kulüpler gelirlerini kendileri oluşturmak zorunda. İsim sponsorluğu da en büyük gelir kaynağı. İsim sponsorumuz çekildi biliyorsunuz. Biz de bazı görüşmeler yaptık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Bursaspor sponsor takımı değildir, camia takımıdır. Bizim de bir B planımız var. Bursaspor markasını basketbolda yaşatmaya devam edeceğiz. Yeni sezonda 9 milyon TL gelir, 3 milyon TL gider gibi bir rakam düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Sezer Sezin: "Nedim Yücel İstanbul’a geri dönmek istedi”

Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin ise, “Son yaşanan olaylardan bahsetmek istiyorum. Sosyal medyada konuşmak istemedim. İsim sponsoru ile anlaşmamız yenilenemedik. Bu süreci anlatmak istedim. Genel Menajerimiz Nedim Yücel, ailevi durumlardan dolayı ailesinin yanında olmak istedi. İstanbul’a geri dönmek istedi. Biz de güzel bir şekilde vedalaştık. Akabinde Uludağ İçecek ailesi düşünmek için zaman istedi ve Basketbol Süper Ligi’nde yer almayacaklarını söylediler. 4 sezon bizle beraber oldukları için camiamız adına teşekkür ederim. İsim sponsoru olarak yer almasalar bile kulübümüze destek olmaya devam edecekler" diye konuştu.

“Alimpijevic ve Needham’ın 25 milyon TL maliyeti vardı”

Sezgin, başantrenör Alimpijevic hakkında da konuşarak şu ifadelere yere verdi:

"Bursaspor Basketbol’un hayatına devam etmesi için döviz bazlı anlaşmalardan kurtulması gerekiyordu. Kulübü korumak adına da sözleşmesi devam eden Dusan Alimpijevic ve Derek Needham’ın 25 milyon TL gibi bir maliyeti söz konusuydu. Nedim Yücel’e de kontratlarla ilgili zarara uğramadan kurtulmamız gerektiğini söyledim. Bize de destek verdi. Biliyorsunuz ayrılmak isteyen taraf ödeme yapmak zorundadır. Bu paraları ödemeden bu sözleşmelerden çıkmamız gerekiyordu. Biz bunların en iyisini yaparak sözleşmelerden her hangi bir ücret çıkmadan kurtulduk. Ne oyuncular ne hocalar geldi geçti. Bizle beraberken yapmış oldukları katkılarla hatırlamak istiyoruz onları. Dusan’la yaptığımız görüşmede, ana sponsorun çekilmesinden dolayı kaygıları olduğunu söylemişti. Alimpijevic, Bologna ile görüşmüştü. Ancak o anlaşma olmadı. Sonra sözleşmeyi karşılıklı feshettik. Bizden ayrıldıktan sonraki kararlar kendilerini bağlar. Biz camia olarak Nedim Yücel ve Dusan Alimpijevic’e teşekkür ederiz."

“Genel Menajeri 6 ya da 7 Temmuz’da açıklayacağım”

Sezer Sezgin son olarak, "Çok fazla geçmişte takılmamız lazım. Önümüzdeki sene ile ilgili Genel Menajerle anlaştık. 6 ya da 7 Temmuz’da bu ismi paylaşacağım ve imza attıracağım. Kendisi ile 3 yıllık anlaşma yaptık. Hoca ile 2 yabancı, 1 de yerli hoca ile görüşüyorum. Kura çekimi sonrası bu da netleşecek. EuroCup özel bir organizasyon ve yüksek bütçeler gerektiriyor. Dövizin yükselmesinden dolayı kulübün mali durumunu düşündük ve katılmadı. Şampiyonlar Ligi’ne direk katıldığımız için de oraya katılmak istedik. Mali yapıyı bozmadan Bursaspor Basketbol mücadelesine devam edecektir. Bu süreçte ve daha öncesinde hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Gökhan Dinçer’e de teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.