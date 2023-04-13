Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Togg heyeti, Bursa’nın Gemlik ilçesinden rengini alan mavi Togg’u aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e Bursaspor forması ve kestane şekeri ikramıyla birlikte teslim etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Togg’un T10X modelini başkent Taşkent caddelerinde test etti.

Bakan Varank, Togg’un dünyadaki en önemli otomobil projelerinden biri olduğunu ifade ederek “Rekabetçiliğiyle ortaya koyduğu teknolojiyle Türkiye’nin otomobili tüm dünyada ses getirecek.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen ilk teslimat töreni sonrasında akıllı cihaz Togg’un ikinci adresi Azerbaycan olmuş ve Bakanı Varank, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Anadolu’yu simgeleyen kırmızı renkli bir Togg teslim etmişti. Togg’un yurt dışındaki yeni varış noktası Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığını yürüten Özbekistan oldu.

Bakan Varank, TOBB ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ve Togg yönetim kurulu üyeleri Kamilhan Süleyman Yazıcı (Anadolu Grubu), Bekir Cem Köksal (Zorlu Holding), Murat Yalçıntaş (BMC) ve Serkan Öztürk (Turkcell) ile birlikte Özbekstan’ın başkenti Taşkent’e geldi. Bakan Varank’a ziyaretinde Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar eşlik etti.

BURSASPOR FORMASI HEDİYE ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Varank ve beraberindekiler Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin istikrarlı bir şekilde arttığını, öncelikli sektörlerde bir dizi büyük yatırım projelerinin ortaklaşa hayata geçirildiğini ve ülkeler arasında düzenli hava seferlerinin arttığı vurgulanan görüşmede Bakan Varank, Togg’un üretildiği şehrin takımı olan Bursaspor’un üzerinde Mirziyoyev yazılı 16 numaralı formasını ev sahibi cumhurbaşkanına hediye etti.

KESTANE ŞEKERİ İKRAMI

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayının bahçesinde Bakan Varank, Gemlik rengi Togg T10X akıllı cihazı, içinde araca ait anahtar ve ruhsat ile kolonya ve kestane şekerinin yer aldığı özel teslimat kutusu ile birlikte Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’e takdim etti. Bu sırada Bakan Varank, “Bu otomobil, Bursa’da üretiliyor. Bursa’nın en meşhur tatlısı ise kestane şekeri. Onu da sizlere Bursalıların hediyesi olarak takdim ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ATA YURDUN KAPILARI HER ZAMAN SİZE AÇIK

Gemlik rengi T10X Akıllı cihazı teslim alan Mirzayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ve selamlarını ileterek şöyle konuştu: "Bu hediyenin anlamını biliyorum. Türk devletlerinin dünyadaki başarısı olarak kayıtlara geçecektir. Türkiye’nin neler yapabileceğinin bir göstergesidir. Ata yurdunuzun kapıları her zaman size açıktır"