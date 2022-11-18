2. Lig ve 3. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Lüksemburg şirketi FuchsSports,

Bursaspor ve İnegölspor maçlarının ana sponsorluğu için, Ofischi büro mobilyaları limited şirketi ile sözleşme imzaladı.

Anlaşma sonrası FuchsSports reklam pazarlama direktörü İbrahim Uslu, yaptığı açıklamada;

Ofischi firması yıllardır şehrimizin takımları olan Bursaspor ve İnegölspor’un yanında olmuştur. Yayınlanacak olan maçlar içinde hiç bir fedakarlıktan kaçınmayarak ana sponsor olmuştur. Ofischi firması imtiyaz sahibi Osman Sevim’e FuchsSports ailesi olarak teşekkür ediyoruz.

Ofischi firması imtiyaz sahibi Osman Sevim anlaşma sonrası yaptığı açıklamada;

Şehrimizin iki güzide kulübü Bursaspor ve İnegölspor’un başarılı bir sezon geçirmesi, bizim gibi bu şehirde nefes alan insanların en büyük arzusu. Ofischi olarak, bugüne kadar takımlarımızın hep yanında olmaya çalıştık, olmayada devam edeceğiz. İki kulübümüzede başarılar diliyorum.