Bursaspor İnfo Yatırım, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda ağırladığı kritik maçta Anadolu Efes'e karşı zorlu bir mücadele verdi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Bursaspor, Mutaf ve Hamilton'un skorer oyunlarıyla 5. dakikada eşitliği sağladı, skor 10-10 oldu. Ancak, Anadolu Efes'in etkili hücumlarına karşı savunmada zorlanan Bursaspor, ilk çeyreği 27-21 geride tamamladı.

İkinci periyoda giriş yapan Anadolu Efes, Daum ve Rıdvan Öncel'in başarılı set oyunlarıyla 15. dakikada öne geçti ve skoru 30-33'e getirdi. İki takımın karşılıklı basketleriyle geçen çeyrek sonunda, soyunma odasına 41-41 eşitlikle gidildi.

Üçüncü periyotta konuk ekip Anadolu Efes, Oturu ve Daum'un etkili performansıyla farkı açarak 25. dakikada 44-54 öne geçti. Bursaspor'un zorlu hücumlarına karşı sakin bir oyun sergileyen Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 63-53 önde tamamladı.

Son periyoda hızlı başlayan Bursaspor, farkı 32. dakikada 6 sayıya indirdi (57-63). Ancak, Anadolu Efes bu reaksiyona karşı skor üretmeye devam etti ve maçı 83-73 kazanarak galip ayrıldı.