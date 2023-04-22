Bursaspor yarın oynayacakları Isparta 32 Spor maçının son antrenmanını Isparta’da gerçekleştirdi.

TFF 2. Lig’in 34. haftasında deplasmanda Isparta 32 Spor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Isparta’da yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan idman ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde taktik çalışmalar yapan futbolcular, antrenmanı tempolu koşular yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı. İki takım arasındaki mücadele yarın saat 15.00’de başlayacak.