Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Bursaspor, Kocaelispor’dan Furkan Özyapı’yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bu sezon TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlılar bu kez Kocaelispor’dan Furkan Özyapı’yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Furkan Özyapı’nın kiralık transferi konusunda kulübü Kocaelispor ile anlaşmış bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”