Bursaspor, 13-20 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurul için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulübün 4 bin 497 üyesinden bin 411'inin oy kullanma hakkı bulunmuyor. Bu nedenle, toplamda 3 bin 86 üye, yeni başkanlarını belirlemek için sandık başına gidecek.

Bursaspor Kulübü, oy kullanma hakkına sahip olan üyelerin isimlerini resmi internet sitesinde açıkladı. 13-20 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek genel kurulda, Yeşil Beyazlı kulübün kongre üyeleri, üyelikle ilgili son durumlarını da yine resmi internet sitesinden kontrol edebilecekler.