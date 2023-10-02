Bursaspor Kulübü, hakem hataları ile ilgili olarak TFF ve MHK nezdinde başvurular yapılacağını belirterek, “Gerekirse İddaa bültenlerinden ayrılmak da dahil gereken tüm adımlar atılacaktır” açıklamasında bulundu.

Bursaspor Kulübü, Beyoğlu Yeni Çarşı maçındanki hakem hataları sonrasında açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son 4 haftadır kulübümüz aleyhine hatalı çalınan düdükler, takdir hakkının sürekli olarak rakiplerden yana kullanılması, verilmeyen penaltılar ve sayılmayan goller neticesinde yaşanan puan kayıpları artık kabul edilemez hale gelmiştir. Haftalardır yaşanan sürecin artık sadece hata olarak nitelendirilmesi ve kötü niyetten uzak olduğunun düşünülmesine imkan bulunmamaktadır. Özellikle bugün oynanan maç özelinde TFF ve MHK nezdinde gerekli başvurular yapılacak olup kulübümüz aleyhine takınılan bu tutumun devam etmesi halinde aleyhine cephe alınan bir kulübün maçları üzerine bahis oynanmasının da mümkün olmayacağı göz önüne alınarak gerekirse İddaa bültenlerinden ayrılmak da dahil gereken tüm adımlar atılacaktır.”