Bursaspor Kulübü, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti.

Yeşil-beyazlılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Başkanımız Recep Günay, 2. Başkanımız Metin Genç, yönetim kurulu üyelerimiz; Sedat Topaloğlu, Ali Ekber Kartum, Ali Rıza San ve Savaş Sefaile birlikte Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin sonunda Başkanımız Recep Günay,Dündar’a isminin yazılı olduğu formamızı hediye etti” denildi.

Bursaspor Kulübü, gün içinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a da ziyarette bulunmuştu.