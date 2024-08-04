Bursaspor Kulübü, “Üzerinde yüzlerce haciz bulunan kulübümüze ait akaryakıt istasyonu ve işyerleri bütün masraflar dahil 195 milyon TL karşılığında satılmıştır” açıklamasında bulundu.

Bursaspor Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: “Üzerinde yüzlerce haciz bulunan kulübümüze ait akaryakıt istasyonu ve işyerleri bütün masraflar dahil 195 milyon TL karşılığında satılmıştır. Bu satıştan elde edilen gelir Sosyal Güvenlik Kurumu ve bankaların haciz miktarlarının ödenmesini ve vergi borçlarının azalmasını sağlayacaktır. Yaklaşık üç yıl temlik nedeniyle gelir elde edemeyecek olan gayrimenkulümüzün satışına talep olmayınca, Yönetim Kurulu üyemiz Harun Yıldırım’a rica ederek istasyonun ve daha sonra da açık artırmayla işyerlerinin alınmasını sağladık. Önemli ölçüde borçlar ödenip mülk Yönetim Kurulu üyemizin üzerinde kalınca, Bursaspor’a valilik onaylı “Yanındayım “ hesabına en çok bağışı yapacak alıcıya burasını devredeceğimizi daha önce ilan etmiştik. Bu çerçevede, Serkan Aktulum beyefendi talip oldu; satışın üzerine 40 milyon TL “Yanındayım” hesabına yatırarak mülkün satış devri gerçekleşmiştir. Serkan Bey’e hayırlı olmasını diliyor ve ayrıca kendilerine çok teşekkür ediyoruz.”

290 milyon 500 bin TL toplandı

Açıklama şu şekilde devam etti: “Bursaspor Kulübü ve yönetimi olarak asıl teşekkürümüz bu süreci yönetmemizde ana aktör olan maddi imkanlarını Bursaspor’un kazancı için ortaya koyan Harun Yıldırım Beyedir. Tabii ki kulüp ve yönetim olarak bir teşekkürümüz de, bağış kampanyasının yürütülmesinde, resmi ve sorunlu işlerin sonuçlandırmasında ve özellikle bu istasyonun satış ve 40 milyon bağış elde edilmesinde çok emek veren Sayın Bakanımız Faruk Çelik Bey ve Yönetim Kurulu üyelerimize ve hukukçularımızadır. Ayrıca tüm bu süreçlerde birliğin beraberliğin sağlanması ve Bursaspor’un geleceğinin inşası için destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu birliktelik oldukça Bursaspor gelecekte kalıcı gelirler başta olmak üzere bir çok yeni projeye imza atacak, sorunlar çözülecek, tarihteki şanlı sayfalarına dönecektir.”

Açıklamanın sonuna ise bağış hesabından 169 milyon 711 bin TL, alınan çeklerin ise 120 milyon 789 bin TL olduğu belirtilerek, ‘Yanındayım’ kampanyası için toplanan toplam rakamın 290 milyon 500 bin TL olduğu belirtildi.