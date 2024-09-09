TFF 3. Lig 1. Grup açılış maçında Bursaspor deplasmanda Düzcespor'u 2-0 maplup etti. Bursaspor'un çıktığı ilk maça galibiyetle başlaması umutları yeşertti.BURSA (İGFA) - Bu konu hakkında Herkes Duysun'a açıklamalarda bulunan Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, “Sezon öncesinde başkanlığa Enes Çelik’in gelmesiyle Bursaspor, üzerindeki ölü toprağını atarken, bambaşka bir havaya büründü. Şehir de farklı bir hava yakalarken, üst liglere yeniden çıkma umudu yeşerdi. Yönetim üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirirken, sadece borçlar ortadan kalkmakla kalmadı aynı zamanda takıma verilen taze kan da yenilenmiş oldu. Takımın başına Bursaspor’un unutulmaz isimlerinden Pablo Martin Batalla’yı getirildi. ” dedi.

Sadece futbolculuğuyla değil kişiliğiyle de farklı izler bırakan Arjantinli yıldızın, teknik adam kariyerine BAL takımlarından Nilüfer FSK ile başladığını dile getiren Ekmekçi, “Türk vatandaşlığına da geçen Batalla, Nilüfer ekibini 3’üncü Lig’e çıkarmayı başardı. Rüştünü ispat eden Arjantin asıllı Türk teknik adam, Bursaspor’un teklifini de kabul ederek tüm camiayı sevince boğdu.” ifadelerini kullandı.

Tam 16 doğru transfer de yapılırken, Bursaspor’un sezon başlamadan şampiyonluğu konuşulmaya başladığını vurgulayan Ekmekçi şu sözlere yer verdi:

“İlk sınav ise Düzce Cam Düzcespor karşısında verildi. Taraftar olayları gündeme gelmesine rağmen Timsah, yeni golcüsü Ahmet İlhan Özek’in ikincisi daha güzel golleriyle maçı kazandı. Yeşil Beyazlılar, iddialı bir şekilde sezonda ilerleyecek ve sezon sonunda puan farkıyla 2’nci Lig’e çıkacak.”