İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, hafta sonu oynanan tarihi Bursaspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ÇIKIŞ YOLUNU KENDİ İÇİMİZDE BULMAK ZORUNDAYIZ

Ademoğlu’nun açıklaması şu şekilde;

“Sezon başından beri yaşadığımız onca olumsuzluklara rağmen rakipten iyi onadığımız, pozisyonlara girip değerlendiremediğimiz bir maç daha oynadık. Kazanamadık üzgünüz ancak devre arasına kadar çıkış yolunu da yine kendi içimizden bulmak zorundayız . Sezon içinde bir türlü istikrarı yakalayamadık ancak oynadığımız maçların hiçbirinde oyun olarak rakiplerimizden aşağıda kalmadık. Soma karşılaşmasının ikinci yarısı hariç çaresiz ve umutsuz kaldığım hiçbir maç olmadı. Kötü futbol oynadığımızı düşünmüyorum ancak skor almakta konusunda maalesef bir türlü sonucu yakalayamıyoruz. Kadromuzdaki oyuncular hepsi birbirinden değerli oyuncular. Aslında tecrübeli bir takımız. Altyapıdan da 6-7 tane oyuncumuz kadroda, bunların 3-4 tanesi süreli ilk on birde.”

BURSASPOR MAÇINDA FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİK

Hafta içi gerek hocamızla gerekse de futbolcu kardeşlerimizle sürekli konuştuk. Nazilli galibiyetini taçlandırmamız için bu maçın çok önemli olduğunu ifade ettik. Ayrıca Bursaspor ile karşılaşmanın ve Timsah Arena’nın atmosferinin bizi olumlu yönde motive etmesi gerektiğini konuştuk. Aslında maça iyi de başladık ilk 10 dakikasında iki pozisyon bulduk. Pozisyonun devamında olmayacak bir şut gol oldu. İlk yarıda yine bir iki pozisyon yakaladık ancak onları da maalesef değerlendiremedik. İkinci yarıya da aynı şekilde etkili başlayan biz olduk ancak bir türlü ataklarımızı golle sonuçlandıramadık. Bu konuda daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bir penaltı gölüyle skor olarak 2-0 geriye düştük ve Niyazi ile umutlandık ancak bir türlü maalesef maçı çevirecek hamleyi yapamadık. Kadro derinliği konusunda şu an elimiz kolumuz bağlı. Devre arasına kadar yine kendi içimizden bir çıkış yolu bulmalıyız. Hem teknik ekibimiz hem de futbolcu kardeşlerimiz ellerinde gelenin en iyisini yapacak. Biz de devre arasında yönetim olarak takviye için şimdiden çalışmalara başladık.

POZİSYON OLARAK ÜSTÜNDÜK

Elbette sonuçta bir şey değişmiyor, rakibinizden fazla atamayınca puan ya da puanlar alamıyorsunuz. Maçta 15 şut çekmişiz 6’sında isabet bulmuşuz. Rakip ise 3 şutta biri penaltı olmak üzere 2 gol buldu. Oyun üstünlüğünde ise yüzde 62’ye 38 biz üstündük ancak 3 puanı alan Bursaspor oldu. Çok çalışıp yenmeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Hafta sonu Afyonspor maçı için hafta boyu çok çalışacağız ve kendi içimizden bir formül bulmaya çalışacağız. Taraftarımızda takıma ve özellikle de altyapıdan gelen oyunculara sahip çıkmasını istiyorum.

İKİ NET PENALTIMIZ VERİLMEDİ

Tabi maçta iki net penaltımızın da hakem tarafından verilmediğini de belirtmem lazım. Bu sezon verilmeyen net penaltı sayımız 5 oldu. Hakem camiasının bu konularda daha dikkatli davranması gerekiyor. Nihayetinde emeklerimiz zayi oluyor.

TARAFTARA TEŞEKKÜR VE SİTEM

Taraftarımıza da hem teşekkür hem de sitem etmek istiyorum. Bursaspor maçında harka bir ambiyans oluşturdular. Maç boyuncu sadece takımımızı desteklediler. Ufak tefek sorunlar yaşansa da genel mana da sağduyu ile hareket ettikleri ve takımı ateşlemeye çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Ancak İnegöl’de oynadığımız maçlarda da bu muhteşem kalabalığı görmek istediğimizi ifade etmiş olayım.

BURSASPOR YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR

Bursaspor başkanımız Furkan Banaz ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bizi maçtan önce güzel ağırladılar. Biz abi kardeş iki kulübüz. Ufak tefek sorunlar yaşanmış olsa da yönetici sorumluluğu altında her zaman dostuz. Bursa şehrine sportif manada hizmet eden iki güzide kulüp olarak her zaman güzelliklerin konuşulduğunu münferit olayların genelleştirmemesi dileklerimde onlara da başarılar diliyorum.