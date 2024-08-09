Bursaspor’un Bolu kampı devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım bugünkü antrenmanında şut çalışması gerçekleştirdi.

Bursaspor, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu’da gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanı ile devam etti. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı şut çalışmaları yaparak tamamladı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek. Akşam saatlerinde gerçekleşen antrenmanı Başkan Enes Çelik ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.