Bursaspor, Serik Belediyespor maçının hakem kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "TFF, sizleri göreve çağırıyoruz. Hiçbir kurum, hiçbir şahıs bir şehrin kaderiyle bu kadar oynayamaz" ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig’in 30. haftasında oynanan ve 2-2 sona eren Bursaspor - Serik Belediyespor maçı sonrası yeşil-beyazlılar karşılaşmanın hakemi Erdem Temel hakkında açıklama yaptı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Dakika 47: Ceza sahası çizgisinin dışında olmasına rağmen aleyhimize çalınan penaltı kararı. Dakika 75: Rakip ceza sahası içerisinde oyuncumuz Ömer Turan’ın rakip oyuncu tarafından aynı pozisyonun içinde iki defa kusurlu harekete maruz kalmasına penaltı kararı verilmemesini şiddetle kınıyoruz. TFF, sizleri göreve çağırıyoruz. Türk futbolunun ulu çınarı olan kulübümüzün emeklerimizi hiçe sayan hakemler hakkında derhal gerekli kararı almanız şarttır. Hiçbir kurum, hiçbir şahıs bir şehrin kaderiyle bu kadar oynayamaz!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA