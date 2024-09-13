TFF 3. Lig’in 2. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Tokat Belediye Plevne Spor maçı biletleri satışa çıktı.
Bursaspor’un sahasında oynayacağı Tokat Belediye Plevne Spor maçı biletleri bugün itibarıyla satışa çıktı. 15 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelenin biletleri 100 TL ila 750 TL arasında değişiyor.
Mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde:
Kale Arkası Tribünleri: 100 TL
Doğu Alt ve Üst Tribünleri: 250 TL
Batı Alt ve Üst Tribünleri: 750 TL.
Kaynak: iha