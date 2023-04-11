Bayburt Özel İdare Spor, İnegölspor ve 24Erzincanspor galibiyetleri sonrası çıkışa geçen Bursaspor’un 7 maçı kaldı. Yeşil-beyazlılar, bu zorlu maratona deplasmanda oynayacağı Düzcespor maçıyla başlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta üst üste üç galibiyet alan Bursaspor’un kalan maçlarında neler yapacağı merak ediliyor. 7 maçı kalan yeşil-beyazlı takım, bu karşılaşmaların 3’ünü içerde, 4’ünü de deplasmanda oynayacak. Bayburt Özel İdare Spor, İnegölspor ve 24Erzincaspor’a karşı çok kritik galibiyetler alan ve 39 puana yükselen Bursaspor’un sıradaki rakibi ise Düzcespor olacak.

İşte Bursaspor’un kalan maçları: Düzcespor (D), Menemen FK, Isparta 32 Spor (D), Arnavutköy Bld., Şanlıurfaspor (D), Somaspor, Nazilli Bld. (D).