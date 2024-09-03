Bursaspor Başkanı Enes Çelik, A takım ve altyapı forma göğüs sponsorunun belli olduğunu ve yeşil-beyazlı kulübün kasasına bu anlaşmadan 22 milyon TL gireceğini açıkladı.
Bursaspor Başkanı Enes Çelik’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: “A takım ve altyapı forma göğüs sponsorumuz Cuma günü saat 14.30’da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuna duyurulacaktır. Yıllık 22 milyon TL’ye yaptığımız bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.”
Kaynak: iha