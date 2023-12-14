Bursaspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'un 17. haftasında Afyonspor'a karşı 2-0 mağlup olduktan sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Kulüp, bu olaylar neticesinde toplamda 76 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, maç sonrasında basın mensubuna saldıran futbol şube sorumlusu Sedat Topaloğlu, 5 maç men cezasına çarptırıldı. Kulüp görevlisi Fetih Yakut ise hakeme yönelik eylemi nedeniyle 1 maç men cezası aldı. PFDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;