Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hafta sonu Yeşil Beyazlıların 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maç sonrası oyuncuların ve yöneticilerin tehdit edildiğini açıkladı.

Bursaspor'un hafta sonu evinde konuk ettiği ve 2-1'lik skorla mağlup ettiği Amedspor mücadelesinde yaşananlarla ilgili aldığı 9 maçlık seyircisiz oynama cezasının yankıları sürüyor.

Yeşil Beyazlı kulüp sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Amedspor maçı sonrası, yönetim kurulu ve futbolcular olmak üzere, kulüp çalışanlarının ve ailelerinin tehdit edildiğini açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maç bittiği andan itibaren Yönetim Kurulumuzu, Futbolcularımızı, Kulüp çalışanlarımızı, Ailelerimizi, Eşlerimizi ve Çocuklarımızı tehdit edenlere cevabımız; BİZ KORKU NEDİR HİÇ BİLMEDİK! #TürkiyeSevdamızBursasporAşkımız"