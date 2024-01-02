Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği (BPFDD), “Şehrimize şampiyonluk gururu yaşatmış Bursasporumuz için bugün harekete geçme sırası bizde. Büyük bir heyecan ve istekle Bursaspor Kulübü'nü yönetmeye efsanemiz Sinan Bür kaptanımızla beraber adayız” açıklamasında bulundu.

Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği, yazılı açıklama yayımladı. Ocak ayında yapılacak olan Olağanüstü Kongre öncesi Sinan Bür’ün adaylığı için imza toplamaya başlayan Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Bursaspor’un kurulduğu 1963 yılından bu yana yeşil beyazlı formayı değişik zamanlarda gururla taşımış eski futbolcular olarak, şehrimizin önemli değeri Bursasporumuzun geldiği nokta bizleri bu açıklamaya zorunlu kılmıştır. Her geçen gün hızla kan kaybeden kulübümüzün içinde bulunduğu durumu şehrimiz adına, camiamız adına kabul etmemiz ve içimize sindirmemiz mümkün değildir. Bu saatten sonra geçmişi konuşup zaman kaybetmemizin de çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Mevcut tabloda Bursaspor camiası içinde arma sevdalısı olan herkes geriye dönük Bursaspor muhasebesini yapmıştır. Bizler uzun yıllardır camianın içinde olduğumuz gibi, yönetim şekillerini takip eden, doğrularını yanlışlarını görüp analiz eden ve yeri geldiğinde muhataplarıyla yapıcı olmak adına düşüncelerini paylaşan taraf olduk.”



“Sinan Bür kaptanımızla beraber adayız”

Açıklama şöyle devam etti: “Sonuçta Bursaspor’un eski futbolcuları olarak; bize isimlerimizi veren kulübümüze olan vefa borcumuzu uzun yıllara dayanan bilgi birikimimizi ortaya koyarak ve hizmet ederek ödemek niyetindeyiz. Daha sağlıklı bir yönetim anlayışı ile doğru organizasyon, doğru planlamalar yaparak, kulübümüzün içinde bulunduğu şartları gözardı etmeden tecrübelerimiz ışığında stratejiler geliştirerek şehrimizin tarihi çınarı kulübümüze hakettiği değeri yeniden kazandırmak istiyoruz. Bursaspor camiasının bize olan inancına ve uzun süredir artık sıra sizlerde telkinlerine bugün gelinen noktada kayıtsız kalmamız mümkün olmadı. Şimdi camiamızın güven ve desteklerine karşılık verme zamanıŞehrimize şampiyonluk gururu yaşatmış Bursasporumuz için bugün harekete geçme sırası bizde. Büyük bir heyecan ve istekle Bursaspor kulübünü yönetmeye efsanemiz Sinan Bür kaptanımızla beraber adayız.”