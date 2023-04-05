Anagold 24Erzincanspormaçı hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam eden Bursaspor’da çift kale maç yapıldı.

TFF 2. Lig’in 31. haftasında sahasında Anagold 24Erzincansporile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan idman ısınma koşuları ve pas istasyonlarıyla başladı. İkinci bölümde pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı çift kale maçlar yaparak tamamladı. Bursaspor hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.

İHA