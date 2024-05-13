Bursaspor Kulübü’nde 19-26 Mayıs’ta yapılacak Olağan Genel Kurul için bugün üç aday Divan Kurulu’na başkan aday adaylığı için başvuruda bulundu. Enes Çelik, Raşit Barışıcı ve Levent Dönertaş, gereken şartları yerine getirmesi halinde kongrede yarışan isimler olacak.



Bursaspor camiasının merakla beklediği başkan aday adayları belli oldu. 19-26 Mayıs’ta gerçekleşecek olan . Olağan Genel Kurul öncesinde Divan Kurulu, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde aday adaylarının belgelerini kabul etti. Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, toplam üç adayın başvurusunu kabul etti.

Gün boyunca devam eden organizasyona Enes Çelik, Raşit Barışıcı ve Levent Dönertaş katıldı. Bu üç aday, perşembe gününe kadar gerekli süreci tamamlayarak resmi olarak aday olacaklar.





Galip Sakder detayları verdi

Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, yaptığı açıklamada, “Bugün üç adayımız müracaat etti. Bursaspor’umuz için hayırlı olsun. Sinan Bür kaptanımız ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Perşembe saat 17.00’ye kadar tüm başkan adayları 100’er tane imza için kulübümüze gelecek. Kabul olacak yönetimlerin de listelerini teslim edecek. Yeni seçilecek yönetimle beraber geleceğimizi daha güzel olmasını temenni ediyorum. Enes Çelik’e ayrıca teşekkür ediyorum. 100 bin TL kulübe bağış yaptı. Diğer arkadaşların öyle bir niyeti yokmuş. Herkese teşekkür ederiz.”