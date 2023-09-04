Bursaspor’da Ankaraspor mesaisi bu akşam yapılan antrenmanla başladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 3. haftasında sahasında ağırlayacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla başladı. Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde rondo ve 5 e 2 pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar ve geniş alanda yaptığı geçiş oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.