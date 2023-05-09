Bursaspor’da gol krallığı yarışı kızıştı. 9 golle zirvede yer alan Enver Cenk Şahin’i, Şanlıurfaspor maçında gol atan Berat Altındiş yakaladı. 9’ar gole sahip iki futbolcuyu 7 golle Çağatay Yılmaz takip ediyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un ikinci devresinde önemli işlere imza atan Bursaspor’da gol krallığı yarışı da kızıştı. Uzun zamandır zirvede yer alan Enver Cenk Şahin’i, Şanlıurfaspor maçında takımın tek golünü kaydeden Berat Altındiş yakaladı. Arnavutköy Belediyespor maçında hat-trick yapan Çağatay Yılmaz’ın ise 7 golü bulunuyor. Bu üçlüyü de Hasan Ayaroğlu (5), Mustafa Genç (4), Hasan Sabri Karaca (3) ve Furkan Emre Ünver takip ediyor.

Sezonun son iki maçında atılacak gollerin dağılımına göre bu sezonun Bursaspor’daki en skorer ismi de belli olacak. Timsah, son iki hafta Somaspor ve Nazilli Belediyespor’la karşılaşacak.