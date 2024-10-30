Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda 7 Eylül Turgutlu 1984 ile karşılaşacak olan Bursaspor’da hazırlıkları bugün yapılan idmanla birlikte tamamlandı.

Bursaspor, sahasında 7 Eylül Turgutlu 1984ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 pas oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor rakibi ile yarın saat 20.30’da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecek.