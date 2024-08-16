Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Yeşil-beyazlılar dünkü antrenman maçından sonra da kamp çalışmalarına ara vermedi.

Bursaspor, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu’da gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas çalışmaları ve MAS koşuları yapan futbolcular, antrenmanı dar alan oyunlarıyla tamamladı. Dünkü antrenman maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın sabahsaatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek.