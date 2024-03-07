Bursaspor, Adıyaman FK galibiyeti sonrası ara vermeden pazar günü oynanacak olan Serik Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 29. haftasında deplasmanda konuk olacağı Serik Belediyespor maçı hazırlıklarına sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde dayanıklılık koşuları yapan futbolcular, antrenmanı dar alan çalışmaları ile tamamladı. Dün oynanan Adıyaman FK maçında görev yapan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.