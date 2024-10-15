Bursaspor deplasmanda oynayacağı Silifke Belediye Spor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Bursaspor, deplasmanda Silifke Belediye Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular son bölümde dar alan oyunları oynadı. Kahramanmaraş Spor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Yeşil-beyazlılar, Silifke Belediye Spor maçı hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.