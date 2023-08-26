Bursaspor, yarın karşı karşıya geleceği Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girdi.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 1. haftasında sahasında konuk edeceği Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma ve reaksiyon istasyonlarıyla başladı. İkinci bölümde savunma-hücum oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı takım, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.