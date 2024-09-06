Bursaspor’un 2024-2025 sezonu ’Göğsünü gere gere Bursaspor’ sloganıyla tanıttığı formaların göğüs sponsoru Atış Grup oldu.

2024-2025 sezonu TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan Bursaspor’un yeni göğüs sponsoru Atış Grup oldu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısına Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Bursaspor İkinci Başkanı Emir Çokçağlayan, Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, Yönetim kurulu üyeleri; Yavuz Büber, Mesut Yılmaz ve Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Testicioğlu katıldı.

Diriliş döneminde yapılacak 1 liralık yardımın bile önemli olduğunu belirten Başkan Enes Çelik, "Göreve geldiğimiz 3 aylık sürede yoğun mücadeleler neticesinde öncelikle transfer tahtasının açılması, akabinde ağırlıklı olarak üst liglerden yapılan transferler, yeni teknik heyetimizin kurulması, altyapıdaki yeni yapılanma sürecimiz, ’Yanındayım’ kampanyamız, sponsorluk anlaşmaları, kalıcı gelir projelerimiz stadyum ve diğer alanlarda başladığımız fiziki mekan iyileştirmeleri derken yoğun bir mesai sürecini geride bıraktık. İdari, mali ve sportif alanda yaptığımız bu yatırımlar devam ederken artık sezonumuz yarın başlayacak olmasıyla Bursaspor’umuz için ait olduğumuz yere yolculuğumuz emin adımlarla başlayacak. Bugün bu toplantıyı gerçekleştirme amacımız 2024-25 sezonu A takımımızın ve altyapı takımlarımızın forma göğüs sponsorluğu tanıtımıdır. Bursalılar olarak yakından tanıdığımız Atış Grup sadece yaptığı kaliteli, ticari projelerle değil sosyal sorumluluk ve spora destek projelerinde de her zaman var olmuştur. Bu vesileyle başta Atış Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Atış, Atış Grup CEO’su Ahmet Atış ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış olmak üzere tüm Atış Grup ailesine teşekkür etmek istiyorum. Ülkece ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğimiz bu süreçte, hem ’Yanındayım’ kampanyamıza büyük bir destek sağlayarak hem de göğüs sponsorluğumuza 22 milyon TL’lik büyük katkıları, yeniden diriliş meşalesini yaktığımız bu dönemde çok anlamlıdır. Ben bu anlaşmanın hem Bursaspor’umuz hem de değerli Atış Grup ailesi için hayırlı, bereketli olmasını ve uzun yıllar devam etmesini diliyorum. Yeni bir transfer konusunda bize bir rapor iletilmedi. Antrenman ve maçlarda takımdan gayet memnunuz. Dolayısıyla şu an öyle bir gündemimiz yok. Toplanan paranın yüzde 60’ı yönetim ve kurullarımız tarafından verildi. Ciddi anlamda potansiyeli olan bir şehirde yaşıyoruz. Kampanya maalesef istediğimiz noktada değil. Bu diriliş döneminde yapılacak 1 liralık yardım belki 5 sene sonraki 5 liralık yardımdan daha kıymetli" şeklinde konuştu.

Bursaspor’un arkasında olduklarını belirten Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, "Bursaspor yeni bir döneme giriyor. Uzun süredir kapalı olan transfer tahtası açıldı. Yeni ve iddiasını ve şehrin içine sinen bir başkanla kolları sıvadık. Tüm gücümüzü bu birlikteliğin arkasında devam etmek istiyoruz. Hedef Süper Lig. İnanıyoruz ki bu şehir yeniden Süper Lig şampiyonluğu kutlamaları yapacak. Biz Atış Grup olarak zaten bütün gücümüzü bu şehirden alıyoruz. Bursa deyince Atış Grup, Atış Grup deyince akla ilk gelen Bursa oluyor. Bütün emeğimiz Bursa için. Bursa’nın da en değerli markası tabii ki Bursaspor. Bursaspor’a elimizden gelen desteği vermeye her zaman devam edeceğiz. Bu yılda ’Göğsünü gere gere Bursaspor’ diyoruz, sloganımız bu. İnşallah başkanımla beraber Süper Lig’e en kısa zamanda Bursaspor geri dönecek diye ümit ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Bursaspor kaptanları Ahmet İlhan Özek ve Muhammet Demir, yeni göğüs sponsorlu formalarla fotoğraf çekildi.