Bursaspor’un 2024-2025 sezonunda giyeceği formalarının tanıtılması ve satışa sunulmasıyla birlikte yeşil-beyazlı taraftarlar adeta Bursastore’a akın etti. Bursaspor Kulübü de konuyla ilgili taraftarına teşekkür ederken, satış rekorunun geldiğinin altını çizdi.

Bu sezon TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’a taraftarı sahip çıktı. Kombinelere olan yoğun ilgilinin ardından aynı ilgi alaka formalara da gösterildi. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve satışa çıkan yeni sezon formalarına büyük ilgi gösteren yeşil-beyaz sevdalılarına Bursaspor Kulübü teşekkür etti. Bursaspor’dan yapılan açıklamada, “Yeni sezon formalarımız satışa çıktığı andan itibaren büyük ilgi gösteren ve satış rekoru kırmamıza katkı sağlayan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Store mağazalarımız bugün saat 20.00’ye kadar hizmet vermeye devam edecektir” ifadeleri kullandı.