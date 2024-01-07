Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Alinur Aktaş, "Bursa için en önemli projemiz, 100 bin konutlu kentsel dönüşüm olacak. Beraberinde de ulaşımla alakalı önemli yatırımlarımız olacak" dedi. Aktaş, Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 ilçenin de Cumhur İttifakı tarafından kazanılmasını istediğini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olduğunu açıklamasının ardından TGRT Haber’e konuk olan Aktaş, “Böyle bir göreve layık görülmek çok güzel bir duyguydu. Kalan 83 günlük süre zarfında, bugüne kadar olduğumuz gibi yine sahada olacağız. Cumhuriyet’in yeni yüzyılı vizyon belediyeciliğini ortaya koyarak özellikle kentsel dönüşümlerle alakalı Bursalı vatandaşları daha yaşanabilir, turizmiyle, sanayisiyle, tarımıyla ortaya çıkarmak adına elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevcut belediye başkanlarını yine aday göstererek bize olan güvenlerini ortaya koydular. Ama şunu unutmamak gerekiyor. AK Parti’de hizmet kalitesinin üst çıtası hiçbir zaman yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahnede kendisine ‘17 ilçenin tamamını istiyorum. Cumhur İttifakı ve arkadaşlarla kol kola vereceksiniz, elinizden gelen bütün gayreti ortaya koyacaksınız’ dediğini ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa için en önemli projemiz, 100 bin konutlu kentsel dönüşüm olacak. Bursalılarla en kısa zamanda kentsel dönüşüm projemizi de paylaşacağız. Beraberinde de ulaşımla alakalı önemli yatırımlarımız olacak. Seçim çalışmaları için sahaya inmeye gerek yok. Ben zaten sahadaki belediye başkanıyım. Seçime mahsus bir çalışma için sahada olmayacağız. Tabii ki çalışmalarımız olacak. 3,5 milyonluk bir şehirde, muhakkak ulaşamadığımız kişiler vardır. Bunlara ulaşmak için özel bir gayretimiz tabii ki olacak. Bursa’nın önünü açacak proje ve konu başlıklarıyla karşılarında olacağız” diye konuştu.

Ay sonuna kadar tüm ilçelerin adayları açıklanacağını belirten Aktaş, "Biz sahalardayız zaten. Ama özellikle adayların açıklanmasıyla Cumhur İttifakı çatısı altında daha geniş ve yönlü bir çalışma gerçekleştireceğiz. Yüzde 49,7 ile seçildik. Biz bu seçimlerde de en yüksek oy oranını almak istiyoruz. Rahat bir meclis olsun istiyoruz. 17 ilçeyi isteyen ve mecliste Cumhur İttifakı isteyen biri olarak takdir edersiniz ki yüzde 55-60 gibi oranlar göreceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.